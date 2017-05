Ile Maurice: Nouveau QG - Les rouges en quête de fond

24 mai. C'est la date à laquelle Anthony Steeve Sam, Pajanee Andy Mootoosamy et Veemaldev Gobon devront de… Plus »

Une source déclare que cette décision de refaire le quartier général survient après les récentes pluies. «Le toit est en mauvais état. Les ordinateurs et les meubles ont tous été endommagés. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, surtout qu'il y a des gens qui y travaillent. Ce bâtiment est un danger.»

«Pour la démolition, nous pourrons peut-être faire une levée de fonds, en plus de la contribution de chaque membre au parti», laisse-t-on comprendre. Mais, dans un premier temps, la priorité reste la démolition du bâtiment. On «verra après» pour la construction d'un nouveau quartier général.

Déjà, en marge de la démolition, il faudra louer un emplacement. Une option serait de louer un local à Port-Louis pour les réunions. «Nous avons déjà identifié quelques endroits pour cela.» Et là, le PTr compte sur les donations des partisans travaillistes. Car des membres du parti contribuent entre Rs 1 000 et Rs 4 000, dépendant de leurs moyens, pour les dépenses courantes, à l'instar de l'électricité et de l'eau. «Ceux qui n'ont pas les moyens ne contribuent pas.»

