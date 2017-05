Burkina Faso: Fin de mission de SEM Masato Futaïshi

Le Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), a organisé une cérémonie d'au revoir à l'honneur de l'Ambassadeur du Japon Masato Futaïshi en fin de mission diplomatique. C'était le mardi 16 mai 2017 à la Maison des Arts japonaise à Ouagadougou.

Le monde du sport burkinabè a témoigné sa reconnaissance à l'Ambassadeur du Japon, Masato Futaïshi, en fin de mission diplomatique. Cette gratitude lui a été manifestée par une cérémonie organisée spécialement à son honneur par le Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) , le mardi 16 mai 2017, à Ouagadougou. Ceci pour rendre hommage au travail accompli par ce diplomate japonais dans la promotion des sports burkinabè.

En effet, sous son mandat de 4 ans, le pays du Soleil levant a financé la construction d'un plateau couvert pour la pratique du volley-ball, octroyé des équipements de judo à la fédération de cette discipline, et financé la construction en cours de la Maison japonaise des arts martiaux avec un complexe administratif au profit du CNOSB. Aussi, à travers la coopération technique, l'Agence japonaise de Coopération internationale a envoyé au Burkina Faso pour le compte de fédérations sportives, 27 volontaires pour partager ses technique et connaissance avec les sportifs burkinabè dans divers disciplines. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré ainsi que bon nombre de présidents de fédérations.

Selon le président du CNOSB, Singapinda Jean Yaméogo, SEM Masato Futaïshi mérite le respect de tous les sportifs : « Depuis que je connais son Excellence, les problèmes des sportifs ont diminué. Cela fait 30 ans que je suis dans le milieu sportif, je n'ai jamais vu un tel investissement ». Pour monsieur Yaméogo, il gardera à l'esprit un ami du Burkina Faso. Le ministre des Sports et des loisirs, Taïrou Bangré, pour sa part, a souhaité, au nom du gouvernement et de celui du peuple burkinabè, un bon retour à l'ambassadeur. Cette cérémonie d'au revoir a été marquée par des prestations d'artistes musiciens et des démonstrations d'arts martiaux. Pour matérialiser leur reconnaissance au diplomate japonais, le ministre Bangré, le président du CNOSB et des présidents de fédérations ont offert des cadeaux à leur hôte.