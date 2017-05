Guinée: Caméraman battu par des gendarmes dans le pays

Pas de seconde victoire consécutive pour la Guinée dans la CAN U17. Dominateurs 5-1 du Gabon en ouverture,… Plus »

La MFWA condamne ces actes des gendarmes et encourage la direction de la Télévision Gnagna à saisir la justice en vue d'une réparation des torts causés au journaliste. Nous exhortons les agents de la force de sécurité en Guinée à sensibiliser leurs hommes pour s'assurer que les journalistes fassent leurs travails constitutionnellement reconnus, et ceci sans agressions ni intimidations.

A la vue des actes des gendarmes, le caméraman a décidé de filmer la scène. Un groupe de gendarmes qui l'a vu en train de les filmer lui a attaqué. Après l'avoir roué horriblement de coups, les gendarmes l'ont poussé dans leur fourgon et l'ont trimballé à leur base. Les forces de sécurité ont détruit ses images avant de lui remettre son caméra et lui mettre en liberté.

