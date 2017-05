Les troubles sociopolitiques desservent le pays. Car l'exté- rieur a une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, il faut que cessent ces crises à répé- tition. Voici le message du Vice-pré- sident ivoirien, rentré de Paris, hier, où il a séjourné quelques jours.

En effet, dès son arrivée, Daniel Kablan Duncan s'est prononcé sur la récente sortie des mutins. « Il faut qu'on arrête parce que la perception que les gens ont de l'exté- rieur n'est pas très bonne », a-t-il confié. Avant d'indiquer que même si ces soubresauts ne sont pas faits, selon les mutins, pour remettre en cause les institutions de la République, l'argent comme le développement a horreur du bruit, surtout du bruit des armes. « C'est rendre un mauvais service à nos frères qui habitent les diffé- rentes régions quand il y a des tirs en l'air. Si ça se répète, les hommes d'affaires ne vont pas investir dans ces régions où il y a des problèmes », a-t-il regretté.

Pour le N°2 Ivoirien, si les Ivoiriens souhaitent bénéficier de la paix et de la sécurité ramenées par le chef de l'Etat, il faut qu'ils soient patients et que le développement soit la tâche essentielle. Faisant le point de son séjour parisien, l'ex-locataire de la Primature a souligné avoir participé à un panel du HEC Paris avec pour thème : « Enjeux et défis de l'Afrique pour le 21è siècle ».

Et d'ajouter qu' un accord a été signé entre l'institut polytechnique de Yamoussoukro et HEC Paris en vue de la formation des élèves pour le concours d'entrée dans les grandes écoles fran- çaises et l'échange de professeurs entre les deux institutions. « Au sujet du panel, je pense que le 21è siècle doit être celui de l'Afrique sous réserve qu'un certain nombre de défis soit dressé et réglé », a relevé Daniel Kablan Duncan.

Il a rappelé la signature d'accord, à Abidjan, entre le ministre de la Fonction publique ivoirienne et le président de HEC Paris pour la mise à niveau de 3500 fonctionnaires. A l'en croire, le capital humain, la transformation structurelle de l'économie africaine et le secteur privé doivent être les trois éléments du développement de l'Afrique.

Enfin, le député de GrandBassam a confié qu'il s'est entretenu avec le patronat français, le MEDEF, pour faire le bilan de la coopération, mais évoquer les idées nouvelles avec des projets nouveaux pour la Côte d'Ivoire concernant la construction de ponts métalliques. « Les dossiers sont prêts. Ils attendent le OK du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour aller sur les 7 premiers ponts qu'ils ont retenus », s'est-il réjoui.

Non sans ajouter que le projet du métro d'Abidjan, d'un coût de 1,3 ou 1,4 milliard d'euros, est en discussion. Il a annoncé l'installation, à Abidjan, d'une société de téléphériques de manière à permettre la traversée de l'eau. Le Vice-président a été accueilli par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement.