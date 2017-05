Congo-Brazzaville: IFC - Les femmes à l'honneur cette semaine

Des projections de films notamment : « Contes et décomptes de la cour » de Latour et « Histoire d'un secret » de Mariana Otero, suivies des débats, auront lieu le 18 mai. Une projection du film « femmes, le genie interdit» est prévu pour le 19 mai. La semaine sera clôturée le 20 mai avec une projection des documentaires de la semaine suivie de la représentation de la pièce de théâtre intitulée « Stabat mater furiosa » de Jean Pierre Siméon.

Celui-ci a démarré le 16 mai avec la projection du film « La réligieuse » de J. Rivette avec Anna Karina. Une table ronde aura lieu ce 17 mai avec Aimé Mambou Gnali, ancienne ministre de la Culture et écrivaine congolaise, Fabienne Bidou, directrice de l'IFC Pointe-Noire, Marie Fernande Catherine Déckambi Mavoungou, administrateur-maire de l'arrondissement 4 Loandjili. La modération de cette rencontre sera assurée par Laîla Embounou. L'activité sera suivie de la projection du documentaire intitulé « Des hommes et des femmes » de Fréderic Bedos.

Tables-rondes, débats, théâtre, projections et expositions vont marquer cette semaine consacrée à la femme, avec des sujets sur les inégalités femme-homme, les violences à l'égard des femmes et autres. «Les femmes comptent pour la moitié de l'humanité. Cependant, dès lors que l'on observe les espaces du pouvoir, social, politique, elles semblent se dissoudre dans la pénombre. Pourquoi une telle disparition ? L'histoire, et en particulier celle des luttes pour l'émancipation, nous enseigne que ni la génétique, ni la fatalité ne sont des explications raisonnables», ce sont les propos qui accompagnent le message de l'IFC annonçant l'évènement.

