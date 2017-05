Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite directe Ligue 1 - Le choc Etoile du Congo-Cara ce week-end

Un autre duel intéressant est celui qui mettra aux prises le samedi, le FC Kondzo(17e au classement) contre Tongo Football club (16e ). Les deux clubs séparés par un écart d'un point luttent pour le maintien. La deuxième rencontre du samedi, au stade Alphonse-Massamba-Débat, mettra aux prises la Jeunesse sportive de Talangaï à l'Interclub. Au Complexe sportif de Pointe-Noire, Nico-Nicoyé accueillera Patronage Sainte-Anne. Le dimanche, AS Otoho tentera de respecter sa tradition à Owando en recevant la Jeunesse sportive de Poto-Poto. A Pointe-Noire, l'AS Cheminots affrontera les Jeunes Fauves et à Brazzaville, l'AS Kimbonguela sera aux prises à la Mancha.

Un match que l'AC Léopards co- leader du championnat avec 40 points également surveillerait de près cette rencontre. En cas d'une contre -performance des rouge et noir, couplée à leur victoire le dimanche à Pointe-Noire face au FC Nathaly's, la lanterne rouge du championnat, les Fauves du Niari seront les seuls leaders. Un costume qu'ils n'ont plus enfilé depuis le début de la saison. Notons qu'à l'aller, les Fauves du Niari avaient pilonné le FC Nathaly's (7-0). C'est le score le plus lourd de la compétition, cette saison.

Cara, leader du championnat avec 40 points et l'Etoile du Congo, troisième avec un retard de quatre points, traceront une partie de leur avenir dans cette compétition ce dimanche. En cas de défaite des vert et jaune, les Aiglons prendront une sérieuse option. Les Stelliens qui envient aussi cette première place se verront alors distancer de sept points. Un retard considérable qui ne sera pas combler en moins de trois journées.

