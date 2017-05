Afrique du Nord: Fares Karem - La chanson marocaine a su conquérir le monde arabe

25.000 classes seront supprimées et remplacées par des écoles communales. Plus »

Depuis, il a enregistré huit albums et se produit dans de prestigieux évènements tels que le Fifteenth Faces Concert en 2005, le Festival de Carthage en 2009, ou le Festival Mawazine en 2011, sans oublier des tournées aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Amérique du Sud.

"Le succès demeure relatif et ne tient pas compte de critères particuliers", a-t-il souligné, notant que chaque style musical a ses fans. Et d'ajouter que "ce qui me distingue des autres chanteurs ce sont les titres et la nature des sujets que je traite dans mes chansons".

Le chanteur libanais Fares Karam a relevé, mardi à Rabat, que la chanson marocaine a "atteint son apogée actuellement" après avoir conquis le monde arabe grâce à des artistes confirmés et de renom tels Saad Lamjarred et Asmaa Lamnawar.

