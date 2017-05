Maroc: Le séjour azuréen de Belhanda arrive à son terme

25.000 classes seront supprimées et remplacées par des écoles communales. Plus »

Belhanda, qui avait manqué la CAN 2017 à cause d'une blessure, devrait faire partie de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Hervé Renard pour le prochain match amical face aux Pays-Bas programmé le 31 courant au Grand stade d'Agadir.

En attendant l'ouverture du marché estival des transferts, Younès Belhanda est de nouveau sociétaire du Dynamo Kiev, club avec lequel il avait remporté le Championnat local en 2015 et 2016 ainsi que deux Coupes d'Ukraine en 2014 et 2015.

Sauf que le comité dirigeant de l'OGC Nice ne peut aller au-delà de ses moyens financiers et devra non seulement se séparer de Belhanda mais également d'autres cadres du club comme la star italienne Mario Balotelli, sans omettre que l'entraîneur du club, le Suisse Lucien Fabre est annoncé au Borussia Dortmund, lui qui avait coaché auparavant une autre équipe de la Bundesliga, à savoir Mönchengladbach.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.