Les alentours du Palais du Peuple ont vibré au rythme de l'investiture du nouveau gouvernement de Bruno Tshibala. L'ambiance était au rendez-vous le mardi 16 mai dernier à la chambre basse du parlement situé dans la municipalité de Lingwala à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

Les militants et sympathisants des partis et plateformes politiques étaient venus en masse pour accompagner leurs leaders nommés Ministres ou vice-ministres.

C'est le cas du Parti Travailliste et de la Nouvelle Classe Politique et Sociale de Steve Mbikayi qui ont mobilisé plus de mille militantes et militants. A en croire le Secrétaire Général de ce parti politique, Aaron Mukula Badu Ebaal-Isem, cette mobilisation était pour faire voir à la face du monde que le PT est un parti de terrain et de masse.

« C'est une démonstration de force. Le PT a prouvé de quoi il était capable», a-t-il dit. Il y a eu également les étudiants de l'Institut Supérieur de Techniques Appliquées qui sont venus en grand nombre pour montrer leur soutien inconditionnel à la nouvelle équipe gouvernementale, plus particulièrement au Ministre reconduit de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, en la personne de Steve Mbikayi. Des bruits de fanfares ont retentis pendant toute la journée pour encourager les leurs.

C'est un sentiment de joie et de reconnaissance qui a régné lors de la cérémonie officielle d'investiture du gouvernement. Le Palais du peuple était décoré par des effigies et drapeaux des partis politiques non seulement de l'opposition, mais aussi de la majorité présidentielle.

Les cadres et militants du PT ont bravé le soleil pour une cause noble. Expliquant la logique poursuivie par ce parti, Aaron Mukula Badu Ebaal-Isem a profité de l'occasion pour saluer la vision de l'Autorité morale du PT qui a vu juste en martelant sur la non-ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes de la République Démocratique du Congo.

«Nous avons démontré notre force de frappe sur terrain. Cette mobilisation démontre également le soutien du PT aux actions du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange. Il y a beaucoup de ressemblance de vision entre le Chef de l'Etat et le Camarade Steve Mbikayi, qui sont tous les deux des nationalistes.

C'était aussi une manière de montrer à une frange de l'opposition qui se croit indispensable que le gouvernement du Premier Ministre Bruno Tshibala est accepté par l'ensemble de la population congolaise. Nous pensons que cette équipe composée des ministres de qualité aura a changé positivement les choses», a dit le SG du Parti Travailliste.

Le grand moment

En marchant sous le soleil, ces nombreux militants ne savaient pas que le ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire allait le rejoindre. C'est un temps fort, quand ces militants ont vu Steve Mbikayi descendre de sa jeep pour le saluer et continuer la marche avec eux jusqu'à la porte du Palais du peuple.

Sous le soleil, le Patron de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a communié avec sa base de Kinshasa lors de cette cérémonie d'investiture. Tout Ministre, Steve Mbikayi a accepté de braver, lui aussi, le soleil ardent. C'était une manière pour lui de dire merci à tout ce monde venus de tous les coins de la capitale Kinshasa.