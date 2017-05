Togo: Le président de l'AS Togo Port Essoyaba Boukpessi est mort

A l'heure de crise, il a milité pour la relance du football togolais : « Nous sommes fatigués des querelles inutiles et des critiques. Le peuple Togolais veut voir le ballon circuler sur le gazon. Nous ne devons plus laisser nos stades aux moisissures. Si vous voyez dans ce pays, il n y a que le football qui rassemble les Togolais. Aujourd'hui si les Politiques parlent de réconciliation, pourquoi nous au niveau du sport ne le ferions-nous pas ? Au lieu de ne pas jouer et d'attirer l'attention des gens sur les manquements des uns et des autres, faisons tout pour tourner les regards des Togolais vers les stades tous les week-ends » avait t-il dit lors des moments des tensions où le football est paralysé au Togo.

