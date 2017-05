Burkina Faso: Grève des agents du Trésor - Vers un durcissement du mouvement

Sous tous les cieux, former un gouvernement n'a jamais été chose facile. Même en temps normal, la… Plus »

Ces grèves à répétition ne donnent-elles pas quelque part raison à une certaine opinion qui est favorable à l'application d'une loi sur les retenues sur salaire pour fait d'arrêt de travail que l'Etat tient d'ailleurs à adopter ? «Nous n'allons pas permettre au gouvernement d'aller dans ce sens, de réduire la liberté syndicale dans notre pays», a martelé le SG adjoint du SATB. Et le porte-parole du collectif syndical CGTB, Bassolma Bazié, de renchérir avec véhémence : «Au niveau du mouvement syndical, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une proposition à amender ; nous avons exigé son retrait pur et simple. A moins qu'on ne marche sur nos corps».

