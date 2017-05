Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté son programme gouvernemental, le mardi 16 mai 2017, aux députés nationaux à l'Assemblée nationale. Et l'on retient en ce qui concerne le sport, qu'il poursuivra la politique des gouvernements précédents. Il l'a déclaré dans son allocution, notant qu'il va aussi innover et améliorer dans ce domaine.

La question du sport en République démocratique du Congo a été effleurée par le nouveau Premier premier ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, lors de son allocution faisant office de résumé du programme de son gouvernement.

C'était le mardi 16 mai 2017 devant les élus nationaux à l'Assemblée nationale au cours de la séance d'investiture de l'équipe gouvernementale, non sans quelques remous de la part d'un groupe minoritaire des députés qui s'opposaient à cette investiture, arguant que sa nomination n'a pas respecté l'Accord du 31 décembre 2016 entre la Majorité présidentielle et la plateforme de l'Opposition, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement (Rassop). Le gouvernement Bruno Tshibala veut demeurer dans la continuité des gouvernements précédents en matière de sport.

« En ce qui concerne les activités sportives et récréatives, le gouvernement va poursuivre, innover et améliorer la politique menée dans ce domaine par les gouvernements précédents.

Ainsi, les actions ci-dessous seront menées : dégager et mettre à la disposition des fédérations et des équipes sportives nationales des moyens matériels et financiers nécessaires en vue d'assurer le développement et le rayonnement du sport congolais dans le monde ; développer et renforcer la pratique du sport dans les écoles, les instituts supérieurs et les universités ; poursuivre les travaux de construction des stades municipaux et des équipements collectifs dédiés aux loisirs à travers le pays ; encourager les opérateurs privés à investir dans le domaine du sport et des activités récréatives », a déclaré le Premier ministre devant les élus du peuple.

L'accent dans le domaine sportif sera donc mis sur les équipes nationales, la pratique du sport dans les écoles et les universités, la construction des stades municipaux à travers le pays et créer des conditions propices afin d'encourager les investissements privés dans le secteur sportif.

C'est donc la tâche délicate du nouveau ministre des Sports, Papy Nyango. Ce dernier n'est pas du tout un inconnu dans le mouvement sportif congolais, étant le vice-président de la Fédération congolaise de luttes associées (Fecolutta), poste dont il a été obligé de céder officiellement afin de se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités de ministre des sports de la RDC.