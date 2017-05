Environ deux semaines déjà, des ponténégrins et ponténégrines se réveillent chaque jour avec des bacs placés ici et là sur de nombreuses artères de la ville océane. C'est la société d'assainissement Averda qui venait d'annoncer ses couleurs avec de jeunes ouvriers enthousiastes.

Bien qu'aucun lancement officiel des activités de ladite société, spécialisée dans la gestion intégrée des déchets, n'ait eu lieu dans la ville océane, le constat est que depuis près de quinze jours, des caniveaux sont curés, des artères et places publiques sont balayées et nettoyées par de jeunes gens portant des tenues aux couleurs de la société. De même des poubelles de dimensions variées sont placées le long des artères.

Et lorsqu'on interroge ces jeunes, ils sont tous dans la joie, et remercient les autorités nationales et locales car pour eux, l'heure d'un début d'insertion socio-professionnelle a sonné.

« Nous venons à peine même d'être recrutés. Et selon le contrat qui nous lie avec la société Averda qui vient de commencer ici à Pointe-Noire, les choses vont aller pour le meilleur, car la société nous a rassurés de verser régulièrement nos salaires », s'exprimait l'un d'eux.

Des sources proches de la mairie, on signale que les choses ne vont plus tarder pour le lancement officiel des activités de ladite société au niveau de la ville océane et un site serait en train d'être aménagé pour son installation, avec ses multiples équipements d'assainissement urbain.

Du côté de la population ponténégrine, un grand soulagement est éprouvé, car nombreuses gens ont salué l'expertise de la société Averda qui, en deux semaines, a effectué un travail important.

Quelques grands rond-points du centre ville et quelques artères notamment les avenues Général Charles de Gaulle, Général Alfred Raoul, de la Révolution et bien d'autres présentent visiblement des indices indéniables de salubrité.

L'histoire retiendra que, si à Brazzaville Averda avait annoncé ses couleurs au moment où la ville accueillait les Jeux africains de 2015, à Pointe-Noire on pourra affirmer sans le moindre risque de se tromper que cette société arrive au même moment où la ville a abrité la cérémonie d'inauguration de Moho Nord.

Notons que cette ville côtière connaît de très sérieux problèmes de gestion des déchets de toutes sortes, de drainage d'eau avec ses caniveaux, petits ruisseaux et rivières bouchés de toute part à cause de l'insalubrité criante.

Aucune tentative d'assainissement n'a montré ses preuves en quelques jours comme c'est le cas aujourd'hui. « Que cet élan se pérennise afin que Pointe-Noire retrouve enfin sa beauté d'une ville côtière débarrassée de tous les déchets aux odeurs nauséabondes », a laissé entendre un étranger vivant à Pointe-Noire.