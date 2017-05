Congo-Brazzaville: Jacynthe Mackosso - « Notre événement est unique en ce qu'il fait intervenir les acteurs du pagne au quotidien »

On parle beaucoup du pagne et de l'Afrique en général mais à l'étranger et pas assez là où sont pourtant les principaux acteurs. Notre événement est unique en ce qu'il fait intervenir les acteurs du pagne au quotidien.

L'exposition est également organisée en partenariat avec le Pefaco hôtel Maya-Maya par le biais d'Alexandre Becher, son directeur marketing et artistique, qui est un amateur d'art et un promoteur incontournable de l'art africain au Congo.

Née de la passion de sa créatrice, la marque s'invente un futur possible pour le continent, un futur afropolitain, brassant les influences africaines et européennes. Nandjika signifie « ajouter » en vili (langue congolaise) pour rappeler l'esprit de la marque aux influences mêlées.

