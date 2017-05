Cameroun: La présélection pour la Coupe des Confédérations 2017

Pas de seconde victoire consécutive pour la Guinée dans la CAN U17. Dominateurs 5-1 du Gabon en ouverture,… Plus »

Gardiens de but : Fabrice Ondoa (FC Séville/Espagne), André Onana (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Georges Bokwe (Coton Sport Garoua/Cameroun), Jules Goda (AC Ajaccio) Défenseurs : Ernest Mabouka (MŠK Žilina/Slovaquie), Collins Fai (Standard de Liège/Belgique), Michael Ngadeu (Slavia Prague/République tchèque), Adolphe Teikeu (FC Sochaux/France), Mohamed Djetei (Gimnàstic de Tarragona/Espagne), Ambroise Oyongo (Impact Montréal/MLS), Jonathan Ngwem (Progresso do Sambizanga/Angola), Jérôme Guihoata (Panionios Athènes/Grèce), Jean-Louis Castelletto (Red Star FC/France), Lucien Owono (AD Alcorcón/Espagne) Milieux de terrain : Sébastien Siani (KV Ostende/Belgique), Arnaud Djoum (Heart of Midlothian FC/Ecosse), Georges Mandjeck (FC Metz/France), André Zambo Anguissa (Olympique de Marseille/France), Frank Boya (Munich 1860/Allemagne), Petrus Boumal (CSKA Sofia/Bulgarie) Attaquants : Christian Bassogog (Henan Jianye/Chine), Karl Toko Ekambi (FC Sochaux/France), Olivier Boumal (Panathinaikos Athènes/Grèce), Jacques Zoua (FC Kaiserslautern/Allemagne), Vincent Aboubakar (Besiktas Istanbul/Turquie), Benjamin Moukandjo (FC Lorient/France), Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava/Slovaquie), Nicolas Moumi Ngamaleu (SC Rheindorf Altach/Autriche), Jean-Pierre Nsamé (Servette de Genève/Suisse), Edgar Salli (FC Nuremberg/Allemagne).

Hugo Broos, le sélectionneur des Lions Indomptables, a ajouté à cette liste quelques noms habituels. Ceux en l'occurrence du défenseur Jean-Louis Castelletto (Red Star FC/France, du milieu de terrain Petrus Boumal (CSKA Sofia) et des attaquants Olivier Boumal (Panathinaikos Athènes/Grèce) et Jean-Pierre Nsamé (Servette de Genève/Suisse).

