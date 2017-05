Tunisie: «Suffisamment rodés pour s'imposer»

Sereinement et surtout confiants en nos moyens, il ne faut pas oublier qu'on est les champions en titre, ce qui est loin d'être négligeable, d'autant plus qu'on est suffisamment rodés mentalement pour ce genre de grands rendez-vous, un fait qui nous aidera, à n'en point douter, à gérer les différents aléas de la rencontre de cet après-midi.

Un enjeu d'une telle envergure nécessite fort logiquement des dispositions particulières sans aucun doute ?

Au risque de vous surprendre, on n'a rien prévu de spécial, c'est un match comme les autres, du moins c'est bel et bien le message qui a été véhiculé par le staff technique, dirigeants et joueurs, histoire d'éviter les méfaits des proportions surdimensionnées accordées à la confrontation de cet après-midi.

Quelle sera la clé du match ?

C'est un mach qui mettra aux prises les deux meilleures formations du moment. Chacune d'elles dispose d'atouts considérables mais aussi de lacunes. Mais vous savez, dans ce genre de rencontre, tout peut basculer à n'importe quel moment, cela se jouera sur de petits détails, mais une chose est certaine : l'équipe qui parviendra le plus à faire preuve de solidité mentale aura le dernier mot.

En ce qui nous concerne, on a tout prévu au moindre détail et on fera tout notre possible pour conserver notre titre.

Sur le banc de l'EST, il y aura un certain Faouzi Benzarti qui vous connaît sur le bout des doigts ?

Si Faouzi nous a beaucoup donnés lors de son passage à la tête de l'Etoile. J'ai énormément appris en le côtoyant, mais pour revenir à votre question, la réciproque est vraie aussi, puisque nous connaissons la manière de penser de notre ancien coach.