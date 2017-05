Tunisie: La tête et les jambes

Il est vrai que pour l'EST un score de parité suffit pour s'adjuger le titre de champion de Tunisie, mais les «Sang et Or» savent qu'ils ne doivent guère trop compter sur cet avantage qui risquerait de s'avérer un vrai cadeau empoisonné.

En conséquence, on aura droit à un match très ouvert dans lequel les deux protagonistes chercheront la victoire à tout prix pour convaincre et démontrer leur supériorité et leur mérite.

Le public fera-t-il la différence ?

Toutefois, l'Espérance semble dotée de plus d'atouts par rapport à son rival étoilé, quoiqu'il reste impossible d'avancer le moindre pronostic dans ce genre de confrontation où l'indécision est toujours de rigueur. Mais malgré tout, les «Sang et Or» seront dans une situation un peu plus confortable par rapport à leur vis-à-vis, ne serait-ce que grâce à l'apport ô combien important de leurs supporters.

Le public, grâce à son encouragement qui sera à cor et à cri tout au long de la rencontre, sera le douzième joueur qui créera le «surnombre» susceptible d'influer directement sur le cours des choses.

D'aucuns pensent qu'au contraire, le fait que les joueurs de l'EST jouent devant leur public, la pression pèsera sur leurs épaules beaucoup plus que sur leur adversaire. Cela reste à vérifier, quoique la logique laisse pencher pour un rôle positif des supporters.

Sur le plan de l'effectif, l'Espérance bénéficiera d'un autre avantage également, à savoir le fait que Faouzi Benzarti n'aurait aucun souci pour aligner son équipe type pour ce rendez-vous décisif. Même son fer de lance Taha Yassine Khenissi, qui a dû être remplacé pour blessure au cours du match EST-Vita Club, sera prêt pour le service car il a totalement récupéré.

Un mental de gagneur

Qu'est-ce qui manque pour que tout l'arsenal de guerre soit complet dans les rangs de l'équipe de Bab Souika ? Rien d'autre que le mental et la détermination. Sur ce plan, l'Espérance sait toujours donner le meilleur exemple grâce à sa remarquable rage de vaincre et le surpassement de soi qui caractérisent l'esprit de gagneur de ses joueurs, toujours avides de succès et de sacres.

On sait que dans ce type de challenge, l'aspect tactique compte énormément pour que la mission de l'équipe soit bien accomplie.

Mais une tactique ne peut être mise à exécution sans un mental fort et une concentration parfaite.

C'est d'ailleurs ce point bien précis qui a été traité par Faouzi Benzarti ces derniers jours afin que sa troupe puisse terminer sa saison en beauté.