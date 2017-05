Tunisie: «Ce sera avec la manière»

C'est naturel que dans un duel de ce calibre, l'enjeu exige que l'on place le résultat avant la manière, car c'est la victoire qui prime, avant tout, sur la qualité du jeu. Mais de notre côté, nous allons tout faire pour offrir aux spectateurs un beau spectacle portant le message qui prouve notre supériorité.

Nous voulons chasser des esprits le doute quant à notre mérite et notre esprit de gagneur basé surtout sur un football à la fois payant et plaisant.

Mais votre adversaire du jour qui ne l'entend pas de cette oreille vous rendra sûrement la mission ardue, puisqu'il a les mêmes ambitions que vous...

Nous en sommes parfaitement conscients et c'est face un gros calibre que notre équipe veut montrer qu'elle est capable des plus belles prouesses. Nous allons imposer notre style et gérer la rencontre comme il se doit, d'abord, pour empêcher notre vis-à-vis de construire son jeu et, en même temps, de l'acculer dans ses derniers retranchements. Nous avons les moyens et le mental pour y parvenir.

Pourtant, un score de parité suffit à l'EST pour décrocher la timbale cet après-midi...

Dans notre camp, nous sommes parfaitement conscients que le fait de garder en tête cet illusoire avantage risquerait de nous jouer un mauvais tour. C'est pourquoi notre objectif sera la victoire, rien que la victoire. Nous ne comptons pas faire les choses à moitié.

D'ailleurs, ce serait contraire à notre désir d'allier la consécration à la manière.

Tout de même, votre interlocuteur est doté de beaucoup d'atouts. Qu'est-ce que vous redoutez en particulier chez lui?

L'Etoile est une équipe bien rodée qui compte des joueurs à la fois expérimentés et bien rompus qui sont capables de nous donner du fil à retordre, puisqu'ils vont défendre crânement leur chance.

Tout cela ne nous inquiète pas outre mesure. Ce à quoi nous nous devons de faire très attention, c'est le jeu agressif qui rime parfois avec dangerosité des interventions dans les duels, chose qui risquerait de revêtir la rencontre de la pire des physionomies.

Est-ce que l'obligation de glaner les trois points dicterait à l'ESS de jouer son va-tout et de prendre des risques en attaque?

Quand on n'a d'autre alternative que la victoire pour atteindre l'objectif escompté, les choix tactiques d'une équipe comme l'ESS se verront obligatoirement changés. Tout le monde sait que l'Etoile joue en bloc avec une option particulière pour la prudence et la surprise par des contre-attaques souvent «meurtrières».

Aujourd'hui, ce ne sera certainement pas le cas, car ce choix ne donnera pas grand-chose. Oui, je pense que notre concurrent va prendre des risques, beaucoup de risques, et cela nous arrangera parfaitement car il sera en déphasage avec son style habituel. C'est ce qu'on espère, d'ailleurs.