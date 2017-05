Tunisie: Une nouvelle ère

C'est la question que tout un chacun se pose parmi la masse de ses sympathisants avec l'avènement d'un nouveau staff technique, à sa tête l'entraîneur portugais George Costa, en cette période de la saison.

Celui-ci optera-t-il pour la continuité, en reconduisant la même formation qui venait de faire part de beaucoup d'insuffisances tant sur le plan technico-tactique que sur celui physique, au cours de sa dernière sortie face à l'équipe swazilandaise, dans le cadre de la phase des poules de la coupe de la confédération africaine de football (CAF)?

Ou aura-t-il assez de données suffisantes pour injecter certains «rectifs» propres à apporter les solutions idoines à l'équipe?

Solutions providentielles

On en saura plus tard... Ce qui est sûr, c'est que le nouveau patron des «Noir et Blanc» tentera tout à l'heure d'avoir une idée assez précise des potentialités dont il dispose, en prévision des dures échéances qui l'attendent dans les prochains jours en coupe de la CAF, à commencer par celle de mardi prochain à Alger, face au Club d'El Mouloudia, avant de croiser le fer avec l'équipe sud-africaine Platinium Stars, quelque jours après...

Les échéances se succéderont sur le même rythme au mois de juin, comme celui de juillet dans le cadre de cette épreuve panafricaine sans toutefois bénéficier du temps suffisant pour opérer une préparation adéquate, propre à insuffler un air nouveau parmi l'ensemble.

Comme quoi, le changement intervenu au sein de tout le staff technique de l'équipe, en cette période cruciale de la saison, n'est pas a priori opportun... Ça pourrait être le contraire... Mais laissons le temps au temps pour voir plus clair.

Du baume au cœur

Ce qui est sûr, c'est que la rencontre d'aujourd'hui constitue le prélude à une ère, où l'emblème du nouveau technicien portugais serait en point de mire.

L'équipe bénéficiera certes de l'avantage du terrain et de l'apport psychologique de son public qui sera, à coup sûr, tout acquis à sa cause, ce qui pourrait insuffler à l'ensemble qui sera aligné pour le match une dynamique prodigieuse, propre à surseoir à certains accrocs qui venaient de peser ces derniers temps de tout leur poids sur son rendement.

On en cite plus précisément celui afférent au goût de jouer et de pratiquer un football de charme et tout en mouvements.

Ce serait alors un bon signe pour l'avenir.