Tunisie: Des idées... en avant-goût

Le programme de la session sera dévoilé à tout le monde, même jour, même horaire ; ce «côté officiel» peut paraître un peu «vieillot» à l'ère de la «COM», mais, reconnaissons, ça n'est jamais une politesse inutile dans notre métier.

Petite rencontre, mais belles retrouvailles aussi.

Mokhtar Rassaa est «figlio d'Arte» à sa façon. Il a sillonné les chemins de la culture, voilà près de quatre décennies, en émule fidèle,en esprit engagé et passionné, en fin connaisseur,en administrateur et fondateur de projets.

Ce profil généreux, altruiste, ardemment citoyen, nous rappelle les heures de gloire de la Tunisie indépendante, renaissante.

La Tunisie du grand théâtre de aly ben ayed, moncef souissi, jaïbi, jaziri, jalila baccar, Raja ben ammar, jebali, guennoun et Raja Farhat, la Tunisie du grand essor musical, la Tunisie du festival de la Médina, là où se forgeaient et s'épanouissaient nos meilleures jeunes voix.

Ce profil, cette époque,ces hauts faits, comment dissimuler le plaisir de les retrouver ?

Un moment, on ne vous cachera rien.

A égréner des idées : les idées forces de Carthage cette saison. «C'est ce qui compte pour l'heure» précise Mokhtar rassaa. Et d'expliquer : «On a repris les choses en mars, c'est hier, pratiquement impossible de tout revoir... ».

«... Et puis, il y a ce qui est déjà, quasiment conclu».L'impression gêne de prime abord. Et la fameuse touche Rassaâ ?

Réponse immédiate : pour cette édition, par la force des choses, il y aura une priorité : le réalisme. «Réalisme à triple volet : «Budgétaire», avec 400 mille dinars de coupe ; «d'accueil» : «On s'adresse désormais à des publics divers, morcelés» ; de «coûts et de recettes» :

«Les stars mondiales sont hors de prix», et avec près de 60% de public jeune, amateur de rap et d'underground, on risque des théâtres vides, en insistant un peu trop sur les concerts classiques.

L'empreinte Rassaa se traduira, elle, en deux choix :

- La diversité : c'est le monde que nous vivons, tous les genres (qualité obligée) seront représentés.

- Et la chance donnée aux jeunes. Mokthar Rassaa cite, à peine, des noms. Mais on devine, nous,les anciens, qu'il ne renonce pas à son principe de toujours, comme il l'a fait pour le Festival de la Médina, comme il l'a réitéré lors de son passage à l'Ertt : il entend être un révélateur de talents locaux et nouveaux.

Evidemment, le «Petit Carthage» sera la scène des futurs espoirs. Mais Mokhtar Rassaa, a-t-on cru comprendre, n'exclut ni le «Musée» ni même le théâtre antique, au profit de certains. Le mélomane fait toujours un choix.

Et le directeur promet ferme : il y aura 30% (au moins ?) de spectacles tunisiens.

Madonna et Charles Aznavour ne seront pas au Festival international de Carthage

Contrairement à ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux, le ministère des Affaires culturelles a fait savoir que la prochaine édition du festival international de Carthage n'invitera pas les chanteurs internationaux, Charles Azanvour et Madonna.

Rappelons que le comité d'organisation du Festival international de Carthage a déjà annoncé le programme de la 53e édition, qui se tiendra du 13 juillet au 19 août 2017 et que les soirées seront réparties entre le théâtre romain et le musée de Carthage.

19 spectacles seront programmés à l'amphithéâtre et 15 autres au musée de Carthage. La programmation de cette 53e édition comprendra aussi des rencontres et des débats qui auront lieu entre cinévog, Mad'Art et l'Agora.