Tunisie: Nouvelles acquisitions de bus pour améliorer l'offre

Le programme d'amélioration de la disponibilité du parc bus au cours de l'année 2015 a permis la réception de 123 bus usagés Renault Agora, importés de France (septembre). Le programme de 2016 a été marqué par la réception de 94 bus usagés, Agora, importés de France (mars), ainsi que de 135 nouveaux bus Volvo.

La réparation et la réhabilitation ont concerné 100 bus. Il y a eu aussi la restauration et la rénovation de 20 moteurs pour les bus. L'objectif final est de fournir aux usagers des bus en bon état pour améliorer l'offre et répondre à une demande en constante évolution.

Nouvelles acquisitions cette année

Le programme d'amélioration de la disponibilité du parc bus au cours de l'année 2017 comporte la réception de 9 nouveaux bus Volvo (la suite de l'accord d'acquisition de 144 bus), ainsi que 46 bus Renault Agora, le 25 janvier 2017. La réparation et la remise à neuf ont concerné 50 moteurs de bus.

Toujours au cours de la même année, le programme a permis la réception de 148 nouveaux bus Volvo (83 standards et 65 articulés) dans le cadre de l'accord général conclu entre l'Office tunisien du commerce et le groupement Sayara et Setcar. La finalisation du programme de réparation et de réhabilitation de 173 bus est inscrite à l'ordre du jour.

Le marché d'acquisition de 494 nouveaux autobus a été signé en décembre 2016 pour un coût de 180 millions de dinars. Les bus standard sont au nombre de 277 avec un prix unitaire de 282 mille dinars. Le programme de réception des bus standard permet au cours de la première année de recevoir 83 bus contre 97 durant la deuxième année et 97 bus, l'année suivante.

Les caractéristiques techniques des bus montrent que ceux-ci sont équipés d'une caméra de surveillance, d'un système d'affichage visuel (numéro de ligne et destination), ainsi que de systèmes de freinage, ABS et EBS de cinquième génération correspondant aux normes européennes «Euro 3» et d'une boîte de vitesse automatique.

Le nombre de places assises est de 25. Quant aux bus articulés, au nombre de 217, leur prix unitaire est de 471 mille dinars. Le programme de réception des bus articulés a prévu 65 au cours de la première année, 76 bus durant la deuxième année et 76, l'année suivante.

Ces nouvelles acquisitions sont également équipées d'une caméra de surveillance, d'un panneau d'affichage visuel (numéro de ligne et destination), de systèmes de freinage, ABS et EBS de cinquième génération correspondant aux normes européennes «Euro 3» et d'une boîte de vitesse automatique. Le nombre de places assises est de 59.

Les usagers espèrent que ces nouveaux bus contribueront, un tant soit peu, à résoudre le problème des transports en commun et de réduire l'encombrement des bus, notamment pendant les heures de pointe.

En effet, sur certaines lignes, les bus dont le nombre des usagers dépasse les limites et les conditions de voyage ne sont pas confortables.

Les retards d'arrivée et de départ des bus sont également constatés dans certaines stations, ce qui décourage bon nombre de personnes qui préfèrent voyager par d'autres moyens, comme le taxi collectif ou les bus privés.