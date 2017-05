Tunisie: Obligation de turn-over

La préparation s'est poursuivie durant ces derniers jours sans relâche: exercices physiques et tactiques… Plus »

Ainsi, les deux Algériens du CA, le buteur Brahim Chenihi et le latéral Mokhtar Belkhither ne seront pas retenus au-delà du 30 juin. Ce duo est courtisé par des clubs du Vieux continent et du Golfe. Leur cession pourrait renflouer les caisses du club.

Ce faisant, si le finish du championnat, dans sa conjoncture actuelle, est loin de répondre aux aspirations des Clubistes, jouer par la suite la Coupe de Tunisie et la C3 est forcément motivant pour les «Rouge et Blanc».

Outre ce trio, Mehdi Ouedherfi, peu utilisé depuis le départ de Daniel Sanchez, sera titularisé au milieu aux côtés de Dkhillali et probablement Khlil. C'est Ghandri et Ghazi Ayadi qui en feront les frais. Ce tandem sera ménagé dans l'optique des grands formats qui attendent le CA. En clair, l'équipe devrait se présenter avec un onze largement renouvelé par rapport aux dernières rencontres.

Loin de là. La décision a même été prise d'évaluer plusieurs réservistes face aux Miniers. Bref, une large revue d'effectif et un turn-over de circonstance seront de mise. A Sami Hammami (ex-défenseur de l'ASH), et aux jeunes Zemzmi et Ibrahim de saisir l'opportunité et pourquoi pas prendre du galon à terme.

