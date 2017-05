Burkina Faso: Services payés de la Police nationale

Sous tous les cieux, former un gouvernement n'a jamais été chose facile. Même en temps normal, la… Plus »

Nous lançons un appel à la population burkinabè qui dès le départ, a compris le bien-fondé de notre lutte et nous a soutenus. Nous interpellons les autorités coutumières, les autorités politiques, son Excellence le chef de l'Etat. Si effectivement, nous sommes sortis dans la rue et que des gens sont morts pour qu'il y ait du changement, si désormais plus rien ne sera comme avant, nos 136 camarades doivent rejoindre les rangs. S'il y a de l'honnêteté et si dans ce pays, il y a de la justice, UNAPOL n'a pas besoin d'une manifestation afin que nos 136 camarades soient rétablis dans leurs droits.

Les mêmes personnes qui les ont radiés en 2011 pour ces mêmes pratiques que le ministre d'Etat a reconnues ce soir, continuent encore en 2017 d'exploiter des hommes. Des couples ont été brisés, des enfants ne vont plus à l'école, nos camarades sont aujourd'hui des chômeurs. Ce sont les mêmes raisons qui ont été reconnues ce soir qui justifient qu'en 2011 il y a eu ce mouvement et des gens en ont profité pour les radier.

Deuxièmement, le ministre a reconnu qu'il y a de l'opacité, il y a des gens qui exploitent d'autres. Et c'est ce qui justifie le mouvement d'humeur que nous avons constaté depuis quelques temps au niveau des casernes de la Police nationale. Mais, nous sommes quelque peu attristés parce que c'est à cause de l'injustice dont ce rapport fait échos que nos 136 camarades sont aujourd'hui dans la rue. Ils ont été radiés pour des raisons fallacieuses, pour des règlements de compte.

Depuis la naissance du syndicat, nous passons le temps à crier à cor et à cri qu'il faut relire ce décret parce qu'il est dépassé. Et ce soir, il a reconnu clairement que ce décret est dépassé.

Ils ont noté également le secret entourant certains contrats et une « gestion opaque » des ressources générées par les services payés et la multiplicité des clés de répartition.

Ce faisant, la porte a été ouverte à des pratiques « peu orthodoxes ». Les inspecteurs ont notamment relevé des cas de gestion irrationnelle du personnel affecté aux missions de services payés et d'inexistence de contrat écrit entre certains services de police et des responsables de sociétés.

