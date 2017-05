Cameroun: Jean-Baptiste Bokam - « Les jeunes sont passionnés par le métier des armes »

Parlant justement des jeunes, comment appréciez-vous l'engouement qu'ils manifestent de plus en plus pour le métier des armes ?

Le ministère de la Défense a fait un saut qualitatif très important, et cela cadre bien avec les objectifs définis par les décrets du 21 juillet 2001 sur la réforme des armées et de la gendarmerie, qui ont prescrit la modernisation, la professionnalisation et le rajeunissement de nos armées.

Nous nous ouvrons au grand public pour informer sur les activités quotidiennes des forces de défense. A travers cela, nous voulons faire découvrir aux populations l'image des armées et de la gendarmerie aujourd'hui, les savoirs et les savoir-faire au sein de la défense.

