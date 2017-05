Enfin, c'est le démarrage effectif. La phase expérimentale de la Couverture maladie universelle au sein des universités et grandes écoles a commencé.

« Depuis le 25 avril, la couverture maladie universelle est passée de l'étape de simple projet, dont certains à un moment donné doutaient, à l'étape expérimentale, qui eu le mérite de faire passer cet important outil, au stade de réalité tangible et concrète. »

A déclaré Jean-Claude Kouassi, du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à l'occasion de l'inauguration du centre de santé de l'Institut polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le jeudi 11 mai 2017.

Mais bien avant les précisions du ministre, le troisième adjoint au maire Loukou Kouamé a fait savoir que ce projet est l'un des plus importants du président de la République, Alassane Ouattara. Car dit-il, la couverture maladie universelle pour les étudiants n'est pas un essai, mais une réalité palpable.

Le directeur général de l'Institut Polytechnique HouphouëtBoigny, Koffi N'Guessan, a traduit toute la reconnaissance du personnel de son institut dont deux centres ont été retenus (centre de santé INP Sud et centre de santé INP Centre), parmi les centres pilotes pour expérimenter cet important projet qu'est la couverture maladie universelle.

Pour lui, les dépenses de santé constituent l'un des volets les plus importants pour les populations des pays en émergence, car celles-ci sont confrontées en permanence aux maladies endé- miques, à la résurgence de maladies liées principalement à l'insuffisance de l'hygiène publique et autres nombreux facteurs.

La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) que le président Alassane Ouattara offre aux populations ivoiriennes, a-t-il estimé, est une aubaine pour accéder facilement aux soins de santé.

Pour l'INPHB, a poursuivi le directeur général, la couverture maladie universelle (CMU) constitue une excellente occasion à la fois pour les étudiants et le personnel enseignant et administratif.

Avant de promettre de prendre soin des bâtiments et des matériels médicaux pour un meilleur fonctionnement. Le ministre Jean-Claude Kouassi a indiqué que cette phase pilote commence avec 150.000 étudiants des établissements d'enseignement supérieur public et privé.

En termes de dépenses pour l'enrôlement et la production des cartes d'assurés, ainsi qu'en termes de charges pour la mise à niveau des centres de santé universitaires, elle a nécessité de la part de l'Etat la somme de 2,2 milliards pour la mise à niveau des 9 centres de santé universitaires.

16 milliards de FCFA ont été mobilisés pour la mise à niveau de 8 établissements hospitaliers de second niveau. Sur les 9 centres établissements sanitaires universitaires, depuis le 8 mai dernier, 7 sont opérationnels.

Ce sont les centres de santé universitaires Abobo Adjamé (Abidjan), INP-HB (Yamoussoukro), Jean Lorougnon Guédé (Daloa), Campus 1 et 2, cité forestière de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo.

Selon les données enregistrées par le partenaire SNEDAI en charge de l'enrôlement, on a 79.664 étudiants, 76.901 pour l'immatriculation et affilés, 76.901 cartes produites et acheminées sur les sites de la distribution.

Le ministre a précisé que la cotisation des étudiants (1000F par étudiant et par mois) a été entièrement prise en charge par l'Etat à travers la Caisse Nationale d'Assurance Maladie à hauteur de 900 millions de FCFA pour les six (6) mois de la phase expérimentale.

Ajoutant que la concrétisation de ce projet a été possible grâce aux appuis des partenaires techniques et financiers dont entre autres, la Banque Mondiale et la JICA (Agence Japonaise de coopération internationale)