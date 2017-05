Cote d'Ivoire: Ligue 1 (21ème journee) - Les aiglons volent plus haut

L'Africa Sports d'Abidjan (32 points) a été sans pitié pour le Séwé Sport de San Pedro, le samedi dernier, au stade Robert Champroux à Marcory, lors de la 21ème journée de la Ligue 1.

Les Aiglons se sont largement imposés (3-0) grâce à des réalisations d'Adje Kwame (29e), Arsène Loko (61e) et Guiagon Parfait (68e). Une belle performance qui permet de mettre un terme à quatre bonnes années de soumission. Mieux, les vert et rouge répondent ainsi aux Portuaires qui les ont battus au match aller (1-0).

Mais plus qu'une revanche, les poulains d'Aka Kouamé Basile réalisent une belle remontée au classement en délogeant du podium leur victime du jour. Les Aiglons ne sont qu'à trois points du Williamsville Athletic Club (WAC), logique vainqueur de l'AS Denguélé d'Odienné (2-0), et à six marches du leader, l'Asec Mimosas.

Les Guêpes de Williamsville, défaites lors de la précédente journée à Daloa, se sont remises dans le sens de la marche. Avec leur attaque pilotée par Bi Irié (8 buts), les enfants du président Koné Abackar n'entendent pas lâcher facilement les jaune et noir.

Une formation mimos qui marque le pas depuis deux matchs. Déjà accrochée par l'AS Tanda, l'Asec Mimosas a été contrainte, à nouveau, au partage des points par l'AFAD du Plateau, dimanche, dans un match très prolifique en buts (3- 3). Ta Bi Braciano (34e, 48e) a répondu aux deux réalisations de Yao Kevin (3e) et Kouakou Thierry (17e).

Alors que les poulains de Traoré Siaka étaient en attente de leur 11e victoire de la saison après le 11e but d'Aristide Bancé sur penalty (88e), les Lions du Plateau réagissent en toute fin de partie par l'intermédiaire N'Goh Brou (90+2).

Le huitième nul des jaune et noir qui les maintient tout de même dans le fauteuil de leader avec 38 points mais à une victoire de leur dauphin. En signant sa septième victoire de la saison en dominant le Sporting Club de Gagnoa (0-1), l'AS Tanda se positionne au pied du podium à une unité des Aiglons.

Une place que les Etoiles du Gontougo partagent avec les Militaires de la SOA, vainqueurs du Stade d'Abidjan (1-0). Dans le bas du classement, la situation de l'ASI d'Abengourou n'est toujours pas reluisante.

Les Princes de l'Indénié sont certes revenus de leur déplacement de San Pedro avec le point du nul (0-0) mais ils demeurent sous la menace de la relégation. Njoya Mauril et ses hommes ne comptent que deux points de plus sur Moossou FC (22 points), le premier relégable.

Malgré un match en retard à disputer contre les Insulaires de Moossou, la JCAT est plus proche de la Ligue 2 à six journées de la fin du championnat. Les Abidjanais avec deux victoires, quatre nuls et quatorze défaites n'auront leur salut qu'en remportant leurs six derniers matchs.

Ce qui est loin d'être une évidence. Mais en attendant la dernière rencontre, 13 buts ont été comptabilisés au terme des six rencontres disputées. Le plus gros score est logiquement à l'actif de l'Africa. A part le FC San Pedro et l'Asec Mimosas, toutes les autres formations se sont imposées à domicile.