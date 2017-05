La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) et le cabinet ESPartners ont procédé au lancement de la 2e édition de la plateforme la Finance s'Engage le 27 avril dernier à la Maison de l'Entreprise au Plateau.

La tenue de cette seconde édition qui débutera effectivement le 26 octobre 2017, se justifie par le succès de la 1ère édition et la forte mobilisation du secteur financier (13 banques, 2 établissements financiers et 4 institutions de microfinance), laquelle s'est traduite par un engagement total de 1276 milliards de F CFA en faveur des Pme ivoiriennes. Si l'édition 2016 a permis de réunir l'ensemble des acteurs financiers autour d'une plateforme commune, celle de 2017 marquera l'engagement individuel et collectif des Pme vis-à-vis des banques.

A cet effet, un contrat d'engagement sera signé entre les deux parties afin de briser définitivement le mur du silence et ouvrir la voie à un dialogue plus constructif.

Pour Daouda Coulibaly, Directeur général de la Sib et président de la Commission de Financement du Secteur Privé de la Cgeci, « l'édition 2017 de la Finance s'Engage permettra surtout d'interroger l'ensemble des acteurs financiers autour des Pme à travers une étude qui contribuera à la collecte de données fiables, de croiser les informations et d'avoir à la fois une cartographie complète et une compréhension globale de la problématique du financement des PME ».

A l'évidence, il s'agit de faire mieux que la précé- dente édition en termes d'engagement, de mobilisations de fonds et de prestations adaptées. Des nécessités qui s'imposent pour la survie des Pme nationales.

En effet, « l'étude menée autour de 4212 entreprises dans 10 villes du pays a révélé que sur 91% des entreprises qui ont besoin de financement, 33% seulement font la démarche d'aller vers les banques et 50% d'entre elles obtiennent le financement », a déclaré pour sa part Eric Kacou, Pdg du cabinet ESPartners et auteur de cette étude.

De ce fait, l'écart existant entre l'offre et la demande reste encore trop élevé. L'offre représente un tiers des besoins de financement qui s'élèvent à environ 3600 milliards de F CFA, at-il ajouté.