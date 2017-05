L'Hypertension artérielle (Hta) cause aujourd'hui plus de dégâts dans le monde que toute autre maladie. C'est pourquoi, elle est qualifiée de "tueur silencieux". C'est ce qu'a révélé le 14 mai dernier le tout nouveau président de la Société ivoirienne de cardiologie (Sicard), Pr Euloge Kramoh, lors de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle.

La particularité de cette journée cette année, c'est que les cardiologues ont décidé d'aller vers les populations ivoiriennes pour les dépister contre l'hypertension artérielle et leur donner des conseils.

Pr Kramo a indiqué que 15 cardiologues dépisteront plus de 250.000 personnes d'ici à la fin de ce mois. « Nous sillonnerons toute la Côte d'Ivoire. Nous irons dans les supermarchés, dans les villes et villages.

Ces dépistages se feront ce mois de mai, mais nous déborderons, grignoterons un peu sur le mois de juin prochain », a fait remarquer le président de la Société ivoirienne de cardiologie au lancement de cette campagne de dépistage, au supermarché "Carrefour".

Il a souligné que la gravité de l'hypertension réside dans le fait qu'on ne sent pas de signe. « On ne sent pas qu'on a de l'hypertension. Tant qu'on n'a pas mesuré, on ne saura pas. Quand vous allez faire un AVC, c'est en ce moment qu'on saura qu'il y a longtemps que vous avez de l'hypertension. C'est pourquoi, on la qualifie de tueur silencieux.

C'est asymptomatique le plus souvent », a ajouté Euloge Kramoh. Cependant, il y a des signes qu'on néglige. Pour ceux qui ont plus de chance, a-t-il poursuivi, ils vont sentir des maux de tête, de la fatigue,... . Le past-president de la Sicard, le Pr. Maurice Kacou Guikahué pour sa part, a signifié que cette campagne de dépistage est importante.

Selon lui, en 2000 en Afrique subsaharienne, sur 600 millions, il y avait 30 millions de personnes qui avaient plus de 70 ans. En 2025, il y aura plus de 90 millions de personnes qui auront plus de 70 ans. « (... ) Il y aura un vieillissement de la population. Le changement de mode de vie entraine toutes ces choses dont l'hypertension artérielle.

La malnutrition, c'est-à-dire, manger trop gras, trop salé, trop sucré et le manque d'exercice physique, le stress favorisent l'hypertension. Notre vie actuelle est une vie de stress.

Selon l'Oms, le nombre de malades cardiovasculaires dans les pays en développement va supplanter ceux des pays occidentaux. Car nous héritons de tous les nouveaux modes de vie, mais nous ne prenons pas de disposition », a expliqué Guikahué.

Précisant qu'un pays ne peut devenir émergent s'il ne maî- trise pas les maladies cardiovasculaires. "Et plus vous vous développez, plus les maladies du cœur surviennent", a-t-il souligné.

Ce cardiologue émérite a rassuré que la Côte d'Ivoire entend développer la cardiologie pour faire la prévention et avoir des personnes qui vieillissent sans être malades du cœur.