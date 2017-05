Algérie: «Les intoxications triplent durant le mois de Ramadhan»

Concernant les récurrentes pénuries de lait durant le mois de Ramadhan, le responsable a affirmé que la poudre de lait est toujours disponible et que les producteurs de lait ont expliqué que le problème dépasse leur niveau et qu'il concerne la distribution de cette matière. A cet effet, il a appelé les pouvoirs publics à lancer une enquête pour savoir les réelles raisons de la pénurie.

Rappelant la campagne nationale de prévention lancée par l'Organisation le 14 mai dernier pour inciter les citoyens à consommer des produits étiquetés, à rationaliser les dépenses et à promouvoir le produit national, le président de l'Organisation a souligné la nécessité de renforcer le contrôle sur les produits alimentaires notamment les produits faits maison par des individus tels que dioul, le pain, zlabia... et les identifier, et ce, pour assurer une certaine traçabilité.

Les boissons vendues telles que la charbet (boisson faite à base de jus de citron, de sucre et d'acide citrique), les grillades et les viandes qui se vendent anarchiquement favorisent les intoxications alimentaires.

Lors de son intervention, à cette occasion, M. Zebdi a fait savoir que 6 000 cas d'intoxications ont été enregistrés durant l'année écoulée dont 6 cas ont trouvé la mort. «Les intoxications triplent durant le mois de Ramadhan puisque le citoyen algérien a tendance de consommer plus pendant cette période. Ils consomment tout et n'importe quoi.

Copyright © 2017 La Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.