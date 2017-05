Algérie: Jeux de la Solidarité islamique

Les El Biaroises et les Pétrolières, championnes d'Algérie en titre, partiront largement favorites pour se hisser en finale et se rencontrer une nouvelle fois à ce stade de la compétition comme lors de la saison dernière.

Auréolés du titre de champions d'Algérie, les Pétroliers partent avec les faveurs des pronostics face au GS Boufarik qui évolue en Nationale 1 (2e palier). La deuxième demi-finale entre l'ES Ain Touta et le CR Bordj Bou Arréridj s'annonce plus équilibrée même si les Bordjis, dauphins des Pétroliers en championnat, sont légèrement favoris pour aller défendre leur titre conquis en 2016.

Les épreuves de la cinquième et dernière journée de natation se poursuivent au Baku Aquatics Center, avec l'engagement des Algériens au 4x100 messieurs et dames (4 nages).

Son compatriote Oussama Sahnoune, médaillé d'or du 50 m nage libre, avait pris un peu plus tôt la première place du 100 m nage libre (49:15), devant les deux Turcs, CeliK Doga (49:98) et Gurdal Kemal Arda (50:19).

