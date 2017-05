Angola: Le projet KAZA avec la plus grande population d'éléphants dans le monde

Dans la perspective du match contre les Palancas Negras d'Angola prévu le samedi 10 juin prochain et comptant… Plus »

En ce qui concerne la composante angolaise, Rui Lisboa a souligné que le projet visait le financement de l'infrastructure de base pour l'exploitation des parcs nationaux de Luengue Luiana et Mavinga, la mobilisation des hommes d'affaires nationaux et des cours de formation d'hôtellerie pour les collectivités.

Il a déclaré que ce projet touristique avait également une grande variété d'animaux, y compris des carnivores et des herbivores, étant pour ce fait l'un des plus grands sanctuaires de la vie sauvage du monde, ainsi que les chutes de Victoria Falls et le delta de l'Okavango, le plus grand « Ramsar (zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau) du patrimoine mondial de l'humanité.

