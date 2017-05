Algérie: Technologies - Des innovateurs discutent de la possibilité de relever davantage les défis mondiaux

Afin que plus de personnes puissent être en ligne, Google Ex a lancé un projet Internet avec des ballons, Loon, en Amérique latine avec l'aide de l'Organisation de l'aviation civile de l'ONU, l'OACI.

« Les partenariats entre inventeurs, technologues, gouvernements et communautés locales sont les plus importants (... ). La majorité des 7,5 milliards de personnes vivant sur la planète n'ont pas accès à l'Internet », a souligné le Dr Astro Teller, directeur à Google Ex,

« Le fils ou la fille d'un milliardaire ici à Manhattan ou le fils ou la fille de la personne la plus pauvre au Kenya ont accès aux mêmes applications gratuites, aux mêmes connaissances et informations que Larry Page » (co-fondateur de Google), a-t-il souligné. « C'est un monde incroyable. Ce que nous voyons ici est une dématérialisation car toutes ces choses deviennent de moins en moins cher », a poursuivi Peter Diamandis, qui a demandé aux participants d'imaginer le pouvoir de 5 milliards de nouveaux esprits qui n'avaient jamais été connectés auparavant.

Pour sa part, le Dr Peter Diamandis, président de la Fondation XPrize et de l'Université Singularity, a affirmé que « dans sept ans, la planète entière sera connectée ». « C'est la dématérialisation des choses » que les gens possédaient, et qui sont maintenant gratuites sur nos téléphones cellulaires, a-t-il relevé.

Ces inventeurs se sont félicités de ce que des drones larguant de la nourriture et des médicaments, des appareils portables qui peuvent diagnostiquer Ebola avec une goutte de sang - les dernières avancées technologiques convergent pour rendre possible ce qui était impensable.

