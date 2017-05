Afrique Centrale: Le pays réaffirme son engagement à rétablir la paix dans les Grands Lacs

Dans la perspective du match contre les Palancas Negras d'Angola prévu le samedi 10 juin prochain et comptant… Plus »

Concernant la lutte contre le terrorisme et les influences négatives sur le continent africain, João Lourenço a dit que l'emplacement et le respect que le pays jouissait, il pourrait jouer un rôle important dans la stabilité des zones en conflit, en particulier dans le Golfe de Guinée et en Afrique centrale.

Il estime que toutes les parties profiteront de cette coopération qui favorise le rapprochement, étant donné que les Etats-Unis sont une puissance mondiale et l'Angola, pour sa part, occupe une position géostratégique en Afrique australe et dans les Grands Lacs, en Afrique.

Selon lui, à l'avenir les relations de coopération dans le domaine de la défense entre les deux pays pourraient connaître une nouvelle dynamique avec plus de formation et des actions de collaboration.

