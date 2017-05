Togo: Le RJDA prend corps

De l'étape de projet en décembre 2016, l'idée de mettre en place un Réseau des Journalistes pour le Droit à l'Alimentation (RJDA) est l'objectif qui sous-tend la tenue d'un atelier de deux jours ouvert mercredi par la FAO à l'endroit des journalistes de la presse publique et privée. Les professionnels des médias et les responsables de la FAO-Togo vont passer en revue les statuts proposés et les valider afin de conformer le RJDA aux textes en vigueur au Togo.

Contribuer à la promotion du droit à l'alimentation (DAA) au Togo à travers des actions de communication car selon l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, « le droit à l'alimentation est avant tout une question de droits humains et de fonctionnement de la société, notamment de son équilibre, de sa stabilité et de sa paix ».

La mise en place de ce réseau s'inscrit dans le cadre de l'assistance que fait la FAO au Togo à travers le projet « Intégrer le droit à une adéquate et la bonne gouvernance au sein des politiques, législations et institutions nationales ».

Ce réseau, souligne la FAO, permettra de relayer les résultats des efforts faits par le Togo concernant le DAA et l'accompagner vers la mise en œuvre de certaines recommandations de la revue diagnostique sur le DAA qui avait été réalisée en 2015 lors d'un précédent financement de la FAO.

Il est proposé un bureau de cinq membres dont un président, un secrétaire général, un trésorier général, un délégué à l'organisation et un délégué à l'information. Ils sont une cinquantaine de professionnels de médias à prendre part à cet atelier.