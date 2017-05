Madagascar: FIBA 3X3/ Championnat national - Un ticket pour l'Afrique à gagner

La précédente édition du champion national a été remportée par l'association sportive et culturelle de Boeny, composée de Livio, Bila, Elie et Ahmed. Les dix-huit autres ligues seront représentées chacune par une équipe. La date limite d'engagement pour toutes les ligues participantes est fixée le 31 mai.

La ligue d'Analamanga et celle de Boeny seront avantagées. La ligue hôte du championnat national aura le droit de présenter quatre équipes à ce deuxième sommet de Fiba 3×3. La ligue d'Analamanga organisera son championnat ce week-end et les quatre demi-finalistes de cette compétition qualificative gagneront leur ticket pour la joute nationale en juin. La ligue championne, Boeny alignera pour sa part deux formations.

Pour cette version 2017, cinq catégories seront concernées entre autres l'Open, hommes et dames, celle U18 garçons, le mini-basket U12 garçons et celle réservée aux partenaires de la fédération malgache de basketball.

Ce rendez-vous régional verra la participation des îles voisines de l'océan Indien et se déroulera en marge de l'événement « Big Soma », qui en est à sa troisième édition. L'ambiance y sera surement au rendez-vous dans la ville des fleurs avec ces dates bien choisies et qui tombent justement dans la période de vacances.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.