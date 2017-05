Algérie: Pour une gestion optimale des bibliothèques communales

Des dizaines de centaines de bibliothèques communales ont été réalisées ces dix dernières années dans les quatre coins du pays. C'est le ministère de la Culture, par le biais de ses différents démembrements, qui a chapeauté toutes ces opérations et qui s'est même chargé d'alimenter ces nouvelles structures en livres et ouvrages

Des dizaines de centaines de bibliothèques communales ont été réalisées ces dix dernières années dans les quatre coins du pays. C'est le ministère de la Culture, par le biais de ses différents démembrements, qui a chapeauté toutes ces opérations et qui s'est même chargé d'alimenter ces nouvelles structures en livres et ouvrages.

L'existence de ces bibliothèques est du pain béni pour les enfants et les jeunes qui finissent par apprendre à aimer la lecture. Particulièrement dans un pays comme l'Algérie où le livre et la lecture sont abandonnés par les Algériens.

Mais pour cela, ces nouvelles structures doivent répondre à des normes de gestion. Aussi, elles ne doivent pas être limitées à la question du prêt des livres et de lieu de lecture.

En effet, il y a des conditions qui doivent entourer l'existence et le fonctionnement des bibliothèques. Il faut les réunir pour que leur gestion et leur exploitation soient optimales au profit des écoliers et des étudiants. Des chercheurs aussi.

A ce titre, les pouvoirs publics ont pensé à cet aspect et a organisé un cycle de formation au profit des personnes désignées pour gérer ces structures municipales.

Comme dans la wilaya de Tizi Ouzou où une quarantaine de gestionnaires ont bénéficié d'un cycle de formation, lundi et mardi derniers, à la Bibliothèque principale de lecture publique (BPLP). C'est une formation de deux jours qui servira à améliorer l'exploitation de ces structures et la qualité de service.

La directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Nabila Goumeziane, semble partager l'idée que le rôle des bibliothèques ne doit pas se limiter au prêt de livres et à la lecture. Il doit inclure d'autres aspects utiles pour ceux appelés à fréquenter ces hauts lieux de savoir.

Le rôle des bibliothèques doit inclure des activités pouvant contribuer à l'épanouissement de la vie culturelle dans les communes et les villages. C'est important tant que l'épanouissement de la vie culturelle ne sera pas synonyme de folklore et d'actions qui nuiraient à la question de la promotion de la lecture et celle du développement du livre.

Qui éloigneraient carrément les enfants et les adolescents de ces structures que les villageois attendaient depuis des lustres.

Pour cette responsable en charge du secteur de la culture dans la capitale du Djurdjura, les bibliothèques doivent être attractives et constituer des espaces de rencontres et d'échanges à travers l'élargissement de leurs activités à d'autres créneaux de la vie culturelle.

Elles sont appelées à prendre en charge l'organisation d'événements capables de donner une nouvelle dimension aux espaces en question, au lieu de se limiter à être des salles de lecture.

C'est un discours que l'on ne peut que saluer si sa mise en œuvre ne sera pas remise dans les placards de l'administration. Et si son contenu ne sera pas dévoyé de son sens réel et vidé de sa substance, comme c'est déjà fait dans d'autres secteurs.

Dans ce cas, les bibliothèques communales feraient le bonheur des citoyens et, par conséquent de l'Algérie, parce que dans le cas où leur gestion sera bonne, elles vont indéniablement contribuer à la socialisation du livre et de la lecture en particulier et de la culture en général.

Et ce cycle de formation qui reste insuffisant, même s'il le bienvenu, donnera aux gestionnaires des bibliothèques la possibilité de devenir des acteurs majeurs de la vie culturelle dans leurs localités respectives.

Ils doivent donc acquérir la compétence adéquate pour faire de leurs structures des centres de rayonnement, et ce, en attendant que l'école se mette réellement à promouvoir la lecture.