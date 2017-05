Algérie: Les bibliothèques, un atout de taille en quête de valorisation

Organiser un petit atelier d'écriture pour enfants, une séance de lecture, un concours de dessin ou même accueillir une petite exposition picturale, voire des concerts de musiques savantes, sont autant de petites choses qui auraient un impact certain sur le lectorat local et les citoyens de manière générale.

Une telle action est de nature à attirer les lecteurs pour aller à la rencontre de nos écrivains qui se plaignent, d'ailleurs, de la rareté de ce type d'occasions. On peut également nouer des relations avec des éditeurs, notamment privés, pour bénéficier de lectures fraîches et, du coup, promouvoir les produits en question. Ce serait aussi un contrat gagnant-gagnant.

N'ayant ni programme d'action, ni savoir-faire pour créer l'ambiance et l'attractivité nécessaires, ces cercles de la lecture sont partout très peu fréquentés, voire carrément désertés. Un véritable drame national ! Tout un patrimoine, destiné à la conscientisation et à la préparation du peuple aux défis de son époque, se trouve ainsi paralysé.

Mais tous ces établissements, qui se comptent par centaines dans tout le pays, sont peu rentabilisés. C'est un triste constat. Placées sous l'égide des communes, la conduite de ces bibliothèques municipales est souvent confiée à des fonctionnaires sans réelle connaissance dans le domaine du livre, qui se contentent d'ouvrir et de refermer les portes de ces lieux d'instruction et de savoir.

Les bibliothèques doivent être attractives et constituer des espaces de rencontre et d'échange à travers l'élargissement de leurs activités à d'autres créneaux de la vie culturelle et l'organisation d'évènements capables de leur conférer une nouvelle dimension», soutient la directrice de la culture de la ville des Genêts, Nabila Goumeziane, à l'ouverture de ce séminaire, dédié à la socialisation de la lecture publique, à l'animation artistique, à l'échange et au débat.

«Le rôle d'une bibliothèque ne doit pas se limiter au prêt de livres et à la lecture, mais doit aussi intégrer l'organisation d'autres activités pouvant contribuer à l'épanouissement de la vie culturelle dans les communes et les villages.

