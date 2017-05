Algérie: Nécessité de former les douaniers pour lutter contre les médicaments contrefaits

Actuellement, la contrefaçon de médicaments est le créneau qui rapporte le plus par rapport au trafic de cigarettes et de drogue, avec un chiffre d'affaires annuel de 75 milliards de dollars, soit 10 à 15 fois plus que la drogue, selon M. Roge.

La contrebande reste le principal canal d'introduction de ce genre de produits en Algérie et partout ailleurs dans le monde, observe, pour sa part un représentant de l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments (Iracm), M. Roge qui recommande aux autorités compétentes algériennes de prévoir et d'anticiper le risque de vente de ces produits sur internet.

Les douaniers algériens ont exprimé la nécessité de se former dans le domaine du contrôle des médicaments afin de lutter efficacement contre le commerce de médicaments et produits pharmaceutiques contrefaits.

