Algérie: Les bibliothèques arrivent à peine à jouer leur rôle

En claire, il s'agit de rendre attractive ces espaces et les ranimer à travers des rencontres et des échanges dépassant le rituel de prêts livresque. Un projet ambitieux dans sa forme et dans son fond. Si l'on sait que la jachère frappe à longueur d'année ces salles de lecture.

L'école se charge des programmes et consacre un volume horaire assez réduit à ce segment vital, malgré les promesses des tutelles (culture et éducation) à rendre les patios des établissements scolaires truffés de prose.

Une habitude qui perdure faute d'une alternative, issue des gestionnaires, réfléchie apte à inciter le lectorat à priser le folio et en faire un compagnon cérébral. L'écart est devenu important entre le monde livresque et le passionné liseur.

Les Bibliothèques mobiles ou celles qui sont implantées dans les maisons de la culture, et les bibliothèques communales sont exploitées éphémèrement par les collégiens et lycéens pour peaufiner les révisions de fin d'année.

