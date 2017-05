Cameroun: Yaoundé - Les centres d'examen pris d'assaut par la famille

« Ma fille n'a que sept ans s'il vous plait, permettez-moi de l'aider », supplie une dame. Ambiance plutôt chaude pour un jour d'examen au Lycée d'Anguissa. Comme dans plusieurs souscentre ce mardi 16 mai, des centaines de parents ont envahi le portail et les abords de cet établissement. « Je suis venu soutenir ma fille qui passe son examen. C'est une étape très importante de sa vie et je me dois de l'assister», se justifie un parent.

« Madame, vous ne pouvez pas passer ! reculez et arrêtez de bousculer. Seuls les candidats ont accès à l'établissement. Pas de sacs, ni de trousses. Prenez juste vos stylos à bille et cartes », tranche un vigile.

