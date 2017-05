Centrafrique: Poussée de violences en RCA

Ces tensions éclatent à un moment où le gouvernement centrafricain s'oppose à une idée d'amnistie des chefs de guerre, accélère la mise en place de la Cour pénale spéciale pour juger les auteurs des graves crimes commis en RCA et, cherche à rallier tous les 14 groupes actifs au processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des ex-combattants - DDRR.

L'insécurité s'est généralisée dans l'arrière-pays. Des groupes armés rivaux ont multiplié des attaques dans les localités de Bangassou, dans le sud-est, mais aussi à Alindao dans le centre, Niem-Yelewa dans l'ouest, et Bria dans le nord, faisant des dizaines de morts et des milliers de déplacés. Difficile de dire avec exactitude les intentions des belligérants.

