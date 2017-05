Congo-Kinshasa: L'évasion mystérieuse de Mwanda Nsemi

Il dénonce la volonté du président Kabila de rester au pouvoir, et les autorités l'accusent alors d'outrage contre le chef de l'Etat et d'incitation a la violence. Ce qui lui vaut d'être incarcéré en mars dernier à la prison de Makala. La prison d'où il vient apparemment de s'évader, selon les sources officielle.

Il aura fallu attendre 20 ans, c'est-à-dire février 2007, pour observer le premier choc entre les sympathisants de ce mouvement qui se dit "mouvement de résistance" et les forces de l'ordre congolaises. Des centaines des sympathisants de Bundu Dia Kongo et des dizaines d'éléments des forces de l'ordre auraient été tués à l'époque dans les cités de Matadi, Boma et Muanda, dans la province du Congo central, lors d'un mouvement de contestation des élections du gouverneur et du vice-gouverneur.

C'est en 1986 que ce mouvement est officiellement reconnu au Zaïre. Avec de fortes influences dans la province du Congo central, son chef spirituel Ne Muanda Nsemi adopte le Kimbanguisme, sur les plans culturel et politique. Le leader du mouvement, Ne Muanda Nsemi, est chimiste de formation. Il profite de sa popularité pour se faire élire député aux législatives de 2006 et 2011.

Bundu Dia Kongo signifie littéralement "Union des Ba kongo" en langue kikongo. Au départ, il s'agit d'un mouvement aux revendications culturelles, du peuple kongo. Il aurait été créé en 1969, avec comme mission de recomposer l'ancien royaume de Kongo, qui regroupait avant la colonisation ce qui est aujourd'hui la RDC, le Congo Brazzaville, l'Angola et le Sud du Cameroun. Le mouvement se proposait de défendre les intérêts et de promouvoir les droits du peuple Kongo à travers le monde.

