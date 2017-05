Ile Maurice: Chèque sans provision - 15 mois de prison pour Marjorie Bazerque

24 mai. C'est la date à laquelle Anthony Steeve Sam, Pajanee Andy Mootoosamy et Veemaldev Gobon devront de… Plus »

L'accusée avait été condamnée en 2010 (à trois mois de prison) et en 2011 (à Rs 10 000 d'amende) pour la même charge. Alors qu'en 2012, elle avait obtenu une «conditional discharge for emblezzlement».

Yatin Varma, avocat de Marjorie Bazerque, assisté de Me Siddhartha Hawoldar, avait demandé à la cour de considérer l'état de santé de l'accusée, lors des plaidoiries lundi 16 mai. Il avait aussi réclamé une «non-custodial sentence» dans cette affaire. Mardi, Marjorie Bazerque avait affirmé être malade et «aveugle».

