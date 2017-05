Ile Maurice: Raffinerie à Albion - Le silence du gouvernement critiqué par le Kolektif Say No To Petroleum Hub

Les habitants ne décolèrent pas. Les membres du Kolektif Say No To Petroleum Hub avec le soutien des Forces Vives de Flic-en-Flac, du Kolectif Pointe Aux Sables Anti-Petroleum Hub et du mouvement des mamans, Protez later Nou Zanfan, ont envoyé une lettre au Premier ministre pour décrier le silence du gouvernement sur le projet de la raffinerie à Albion.

Le Kolektif Say No To Petroleum Hub est revenu sur le message du haut-commissaire indien sur les ondes de la MBC TV, pour venir «clarifier certaines informations erronées» concernant le projet de port pétrolier.

Les contestataires ont aussi fait part de plusieurs questions sur l'environnement et l'emploi auxquelles ils attendent des réponses.