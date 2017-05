Burkina Faso: Le Président du Faso rencontre les responsables de la Chambre de Commerce du Qatar

Sous tous les cieux, former un gouvernement n'a jamais été chose facile. Même en temps normal, la… Plus »

Monsieur Al KAWARI a également fait savoir quela Chambre de Commerce du Qatar souhaite « signer dans les plus brefs délais, un accord avec la Chambre de Commerce du Burkina pour les rapprocher et voir les opportunités d'affaires».

«Nous sommes prêts et nous accueillons avec plaisir votre invitation», a-t-il affirmé avant d'ajouter que«la Chambre de Commerce est la maison des opérateurs économiques du Qatar et également du Burkina». Il a de ce fait souhaité que «le Burkina fasse partie du rayon des investissements du Qatar», conformément à la volonté de l'Emir.

Dans sa réponse, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Qatar a assuré le Président du Faso de sa volonté d'investir au Burkina. Monsieur Mohamad Ben Twar Al KAWARI a expliqué que les opérateurs économiques du Qatar ont une grande expérience en matière d'investissement et que la Chambre de Commerce et d'Industrie va les orienter vers le Burkina.

Le chef de l'État a cité entre autres l'agriculture, l'élevage, l'énergie, les mines, le secteur des transports, etc. Le pays a entrepris d'importantes réformes qui peuvent intéresser les investisseurs et il les a invités à saisir cette opportunité.

En visite d'amitié et de travail au Qatar, le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE a rencontré le mercredi 17 avril 2017, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Qatar, Monsieur Mohamad Ben Twar Al KAWARI.

