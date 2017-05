Mali: Visite du secrétaire général adjoint des Nations unies

Un homme et une femme ont été lapidés mercredi 17 mai par des terroristes qui les accusaient de… Plus »

Au cours de sa rencontre avec la presse, le diplomate onusien a relevé quelques avancées dans l'application de l'accord de paix d'Alger. Mais quasiment deux ans après sa signature, d'une manière générale l'application de l'accord est poussive pour Jean-Pierre Lacroix : « Deux ans de l'accord de paix, il y a eu indubitablement une lenteur dans la mise en œuvre, des retards. » Et quand on lui demande si c'est le gouvernement malien ou les groupes armés qui sont responsables de cette lenteur, l'envoyé de l'ONU botte plutôt en touche.

Face à l'accroissement des défis sécuritaires au centre du Mali, l'ONU s'apprête à dépêcher dans cette région des casques bleus : « Nous attendons un déploiement prochain dans le centre du pays, qui, à travers la présence d'une force de réaction rapide qui sera déployée par le Sénégal, aidera à répondre aux défis sécuritaires de cette région. Mais il y a d'autres progrès à faire. Cela a trait à l'addition d'équipements et de moyens technologiques qui permettront d'être plus efficace », explique Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.

