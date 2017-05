Afrique de l'Ouest: Présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies - Le Ghana soutient le Sénégal

Faisant toujours le compte rendu de la visite du président ghanéen, le document envoyé par le département de Mankeur Ndiaye renseigne que les deux président ont discuté de la situation politique et économique au niveau continental, en particulier de la nécessité de renforcer la coopération régionale à travers, notamment, l'effectivité de la zone de libre-échange. Mieux, ajoute la source, les deux Chefs d'Etat se sont, en outre, entretenus sur des questions internationales d'intérêt commun. Au cours de leurs entretiens, les deux chefs d'Etat ont eu des échanges approfondis sur les perspectives de consolidation de la coopération bilatérale notamment dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l'éducation, de la culture, de l'énergie, des mines, de l'agriculture, de la pêche et du commerce.

La même source parlant des échanges entre le Président Macky Sall et son hôte indique que les deux chefs d'Etat ont partagé leurs vues sur les enjeux du prochain sommet de la Communauté économique des états de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) prévu à Monrovia le 04 juin 2017. Elle ajoute, par ailleurs, que les deux chefs d'Etat se sont félicités des avancées significatives enregistrées dans le processus d'intégration dans l'espace Cedeao et ont souligné la nécessité de consolider les acquis et d'assurer le respect des principes de libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Ils se sont en outre, engagés à travailler davantage à la mise en œuvre de tous les accords régionaux signés dans le cadre de ladite organisation.

Le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a accepté de soutenir la candidature du Sénégal au conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2018-2020, lors des élections prévues en octobre 2017, à New York, renseigne un communiqué du ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sanctionnant la fin de visite du président ghanéen parvenu à la rédaction hier, mercredi 17 mai.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.