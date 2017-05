Burkina Faso: Hôpital Yalgado - La fondation Orange renforce l'unité de dialyse

Sous tous les cieux, former un gouvernement n'a jamais été chose facile. Même en temps normal, la… Plus »

La Fondation orange, qui a soufflé sa 30e bougie le 6 mars dernier, soutient ainsi les associations et met en œuvre des actions qui luttent contre l'exclusion et aident les personnes en difficultés prioritairement les jeunes, les femmes et les personnes autistes afin de leur permettre de mieux s'intégrer dans la société. La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour tous. Orange a déjà investi plus de 23 millions d'euros dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture pour 1 800 000 bénéficiaires dans le monde depuis plusieurs décennies.

Dotée d'un budget de 400 millions de francs CFA dès sa première année, la Fondation Orange, aux dires du P-DG, va œuvrer pour le bien-être des populations, conformément aux traditions profondément ancrées de la société de téléphonie. «Partout où notre groupe est engagé, nous œuvrons également pour le bien-être des populations. Il était ainsi naturel pour moi que la Fondation Orange déploie rapidement ses programmes au Burkina Faso», a expliqué le P-DG Stéphane Richard. Et le directeur général d'Orange Burkina Faso S.A de renchérir que le Groupe Orange au Burkina n'a pas que des enjeux business : «nous agissons également pour l'égalité des chances en offrant aux Burkinabè ce qui est essentiel pour eux et en participant à la création de vies meilleures pour eux».

Le président de l'association des dialysés et insuffisants rénaux, Dramane Paré, estime que ce don va les sauver. «Ce don va nous sauver par ce que quand vous avez la maladie du rein c'est comme quelqu'un qui est mort et qui tend sa main pour qu'on l'aide à se lever. Nous avons d'énormes difficultés même au niveau de nos familles, à un moment donné, les gens te quittent», s'est-il indigné.

Les patients pourront ainsi se faire dialyser tous les quatre jours, au lieu de tous les cinq jours par semaine actuellement, «sachant que la moyenne des fréquences de dialyses recommandée est de trois séances par semaine» a précisé M. Tougma. Ces appareils vont changer la vie des plus de 300 patients suivis au sein de l'hôpital. «Ce ne sont pas moins de 500 personnes qui sont diagnostiquées au niveau de ce service. Mais à peine 10% ont accès au service d'hémodialyse à cause de l'insuffisance du matériel de travail. Nous remercions vraiment la Fondation Orange», a martelé le PCA.

