Sénégal: Renforcement de l'encours du crédit

En glissement annuel, l'encours du crédit intérieur s'est renforcé de 412,1 milliards (+13,6%), à fin février 2017. En rapport avec l'évolution de ses contreparties, la masse monétaire a progressé de 17,6 milliards, en variation mensuelle, pour se situer à 4 287,1 milliards, à fin février 2017. Cette situation est perceptible à travers, d'une part, les dépôts en banques (+9,2 milliards) qui ont atteint 3 353,1 milliards et, d'autre part, la circulation fiduciaire (billets et pièces hors banques) (+8,4 milliards) qui s'est établie à 926,1 milliards à fin février 2017. Sur un an, la liquidité globale de l'économie est en expansion de 300,2 milliards (+7,5%, à fin février 2017).

Selon le point mensuel de conjoncture de Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), l'encours du crédit intérieur s'est renforcé de 23,8 milliards, entre janvier et février 2017, pour atteindre 3 441,0 milliards, en liaison avec les crédits accordés par le système bancaire au secteur privé.

