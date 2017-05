Madagascar: Ivato - Un demi-kilo d'héroïne intercepté

À la lumière des informations communiquées, le contrebandier est un ressortissant étranger. Il avait sciemment eu recours aux services de la compagnie de transit pour dérouter tout contrôle. Vu la valeur peu importante des objets de fabrication artisanale que le contrebandier s'apprêtait à exporter au nez et à la barbe des douaniers, ceux-ci n'ont pas fait l'objet de déclaration, d'autant plus qu'ils ont été décrits comme étant des articles de cadeau.

Une exportation de drogue vers le Canada a été prise à contre-pied dans la zone sous- douane d'Air France Cargo Service à Mamory Ivato. Au total, 495 grammes d'héroïne, évalués à près de quatre vingt millions d'ariary ont été interceptés. Les douaniers n'ont pas eu du mal à mettre à jour le trafic, bien que la drogue fût dissimulée dans un panier d'osier, parmi d'autres objets et accessoires de fabrication artisanale destinés à l'exportation. Faisant partie d'une cargaison groupée dont une compagnie de transit est en charge des procédures d'exportation, le colis dans lequel était cachée la drogue retrouvée devait quitter Madagascar dans la soirée d'avant-hier, dans les soutes du vol de la compagnie Air France, avant que le trafic n'ait tourné court in extremis.

